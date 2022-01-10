ناسا تطلق صاروخا فضائيا جديدا.. اعرف تفاصيله

جدة - نرمين السيد - الصاروخ تم إطلاقه من مرفق الطيران التابع لـ ناسا فى جزيرة Wallops بـ فيرجينيا فى منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

الأشعة السينية فى الغلاف الجوى

وذكر موقع "Space" الأمريكى، أنه تم تصميم صاروخ DXL لجمع بيانات حول الأشعة السينية، والتى ليست نشطة مثل تلك التى يستخدمها الأطباء لتصوير العظام، ولكن يمكن أن تسبب اضطرابات عالية فى الغلاف الجوى للأرض تتداخل مع الاتصالات اللاسلكية ونظام تحديد المواقع العالمى "GPS".

وقال ماسيميليانو جالياتزى، المحقق الرئيسى فى مهمة DXL من جامعة ميامى، إنه يُعتقد أن الأشعة السينية المنتشرة منخفضة الطاقة جدًا من الفضاء تأتى من مصدرين، المصدر الأول يقع خارج نظامنا الشمسى ويتولد عن بقايا انفجارات سوبر نوفا متعددة تشكل ما يسمى الآن منطقة الفقاعة المحلية الساخنة فى مجرتنا، والمصدر الثانى هو داخل النظام الشمسى ويتم إنشاؤه بواسطة تبادل شحن الرياح الشمسية، وتسعى DXL لاكتساب فهم أفضل لطبيعة وخصائص هذه المصادر".

وكان الإطلاق هو الرابع فى سلسلة بعثات DXL دون المدارية، حيث كان الأول فى عام 2012، وأظهر أن 40% فقط من خلفية الأشعة السينية الناعمة تنشأ فى نظامنا الشمسى.

