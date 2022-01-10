جدة - نرمين السيد - الصاروخ تم إطلاقه من مرفق الطيران التابع لـ ناسا فى جزيرة Wallops بـ فيرجينيا فى منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
الأشعة السينية فى الغلاف الجوى
وذكر موقع "Space" الأمريكى، أنه تم تصميم صاروخ DXL لجمع بيانات حول الأشعة السينية، والتى ليست نشطة مثل تلك التى يستخدمها الأطباء لتصوير العظام، ولكن يمكن أن تسبب اضطرابات عالية فى الغلاف الجوى للأرض تتداخل مع الاتصالات اللاسلكية ونظام تحديد المواقع العالمى "GPS".
وقال ماسيميليانو جالياتزى، المحقق الرئيسى فى مهمة DXL من جامعة ميامى، إنه يُعتقد أن الأشعة السينية المنتشرة منخفضة الطاقة جدًا من الفضاء تأتى من مصدرين، المصدر الأول يقع خارج نظامنا الشمسى ويتولد عن بقايا انفجارات سوبر نوفا متعددة تشكل ما يسمى الآن منطقة الفقاعة المحلية الساخنة فى مجرتنا، والمصدر الثانى هو داخل النظام الشمسى ويتم إنشاؤه بواسطة تبادل شحن الرياح الشمسية، وتسعى DXL لاكتساب فهم أفضل لطبيعة وخصائص هذه المصادر".
وكان الإطلاق هو الرابع فى سلسلة بعثات DXL دون المدارية، حيث كان الأول فى عام 2012، وأظهر أن 40% فقط من خلفية الأشعة السينية الناعمة تنشأ فى نظامنا الشمسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناسا تطلق صاروخا فضائيا جديدا.. اعرف تفاصيله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.