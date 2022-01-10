تتفتح كل قرن مرة واحدة.. زهرة الجثة الأكبر تنبعث من الموت (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشرت شبكة "BBC Earth"، المتخصصة فى عالم الطبيعة، اليوم الأحد، مشاهد نادرة جدا لتفتح زهرة "الجثة" الغريبة، مشيرة إلى أنها تحتوى على الفراء والشعيرات والأسنان أيضا.

وعنونت الوكالة المشاهد بعبارة "زهرة الجثة تنبعث من الموت"، حيث تشتهر هذه الزهرة الغريبة بتفتحها لمرة واحدة كل قرن ليومين فقط، لذلك يعتبر تفتحها بمثابة الحدث العالمى.

وتظهر المشاهد لحظات نادرة سجلتها العدسات لتفتح الزهرة مع وجود أجزاء غريبة جدا وصفها التقرير بالأسنان التى تشكل ما يشبه الفخ فى الزهرة.

تنمو زهرة الجثة أو "أمورفوفالس تيتانيوم" فى بعض الحدائق النباتية فى العالم، مثل غابات سومطرة، واكتشفت لأول مرة فى العام 1878 من قبل العالم إدواردو بكارى.

ويعتقد العلماء أن سر ارتفاع هذه الزهرة لمسافة طويلة هو بهدف تشكيل ما يشبه الأنبوب أو المدخنة التى تخرج رائحة كريهة تجذب إليها الذباب والحشرات التى تساعدها فى عملية التلقيح.