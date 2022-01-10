أحمد يونس لمتابعيه: أحلى صباح دايما

جدة - نرمين السيد - وشوق الإعلامى أحمد يونس متابعيه عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، للسماع لحلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" وقال: "أحلى صباحك دايما بيبدأ مع صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معربين عن سعادتهم، قائلين: "أفضل وقت"، "أعظم مذيع راديو"، "يونس اختيارك الصباحى الوحيد".

قدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.