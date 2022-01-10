رومانسية ومية نار.. حياة عبدالله وزوجها على البث المباشر (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - حياة عبدالله

وتبلغ حياة عبدالله، 21 عاما، وتزوجت منذ 3 أشهر، ولكنها ظهرت مستنجدة بالمسؤولين بعد تعدى زوجها "محمود أبو اليزيد" عليها بالضرب.

بعد مرور 90 يوما من زواج حياة عبدالله، تفاجأ أصدقاؤها وأقاربها فى توقيت الفجر بظهورها فى بث مباشر عبر صفحتها على "فيسبوك" أثناء "خناقة" لها مع زوجها.

حياة عبدالله لايف



وظهرت فى البث المباشر وهى فى وجهها آثار للجروج والإصابات الناتجة عن اعتدائه عليها بالضرب "خبط رأسها فى الجدران وشد شعرها"، والألفاظ البذيئة وسب والدتها وأهلها.

وكانت حياة فى الفيديوهات تحاول تستغيث بالمسؤولين والأقارب، أثناء شجارهما وهى محاولة إظهار الكدمات وآثار الضرب وبعض الألفاظ التى كان يسبها بها.

ونتج عن ذلك الشجار تعرض الفتاة لإصابات بالوجه والجسم، فضلا عن تهديده لها بسكب مياه نار على وجهها.

وقالت صديقة لها: "الباشا جوزها كان بيضربها وهو سكران ورماها فى الشارع من غير ما تلبس حاجة فى رجلها وواخد كل حاجتها وبيهددها أنه هيقتلها عشان ملهاش حد".

وتابعت قائلة: "يا ترى هتتجازا على أخوها اللى اتسببتلو فى كسر مضاعف ودخل عمليات ولا فكها اللى حصل فيه كسر ولا الفيديوهات اللى متسجلالك وانت بتهددها".

حياة عبد الله رسالة رومانسية فى رأس السنة

ونشرت حياة عبدالله صورة تجمع بينهما فى يوم رأس السنة، وكتبت له بعض الكلمات الرومانسية فى تلك الليلة، وقالت: "المنشور ده بأول صورة واحنا متزوجين وستظهرلنا فى ذكرى كل عام .. وعايزاك تعرف أن انت الرجل الذى سأتزوج به كل عام وفخورة أنك ملكى".

وتابعت: "وأوعدك أنك تكون فخور إنى زوجتك..عام جديد وسعيد لأبى اللى بيعاملنى كملكة صغيرة أو ابنه.. ابنى الذى سأموت من أجله .. صديقى المفضل الذى يحتفظ بأسرارى ..وعزيزى الذى أحافظ عليه للأبد".