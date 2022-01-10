شاومى تطرح هاتفا جديدا بمواصفات متميزة وسعر مناسب

جدة - نرمين السيد - شاومى

ولم تكشف شركة شاومى عن اسم الهاتف، لكنها أعلنت عن بعض المواصفات والتى منها تقنية الشحن السريع بقوة 120 وات.

ويأتى الهاتف بشاشة مسطحة من نوع AMOLED، وبقياس 6.67 بوصة وبدقة عرض 1080 بيكسل، بالإضافة إلى تمكنه من مقاومة المياه والغبار، وفقا لما نشره موقع "Gizmochina".

هواتف شاومى

ويقترن الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، ومستشعر رئيسى بدقة 108 ميجابيكسل، متصل بكاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بمستشعر بدقة 8 ميجابيكسل، و كاميرا لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

ويزود الهاتف ببطارية سعتها تبلغ حوالى 5000 ميللى أمبير فى الساعة، وبقوة شحن 120 وات أى يشحن خلال 17 دقيقة.

كما يتوفر به ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.