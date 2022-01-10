بطقوس غريبة.. يابانيون يصلون فى الجليد لإنهاء كورونا

جدة - نرمين السيد - وكان المصليون يرتدون وقتها ملابس خاصة حيث ارتدت النساء ملابس بيضاء، والرجال ارتدوا ملابس حمام مع عصابات للرأس وأقنعة للوجه وسط المياه الجليدية. وتجمع المصليون لأجل الصلاة قبل الاستحمام فى المياه المتجمدة المليئة بكتل من الجليد كجزء من طقوس دينية في ضريح Teppou-zu Inari، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل". وتجرى تلك الطقوس خلال أبرد شهر في العام في طوكيو، حيث يتراوح متوسط ​​درجات الحرارة بين 37 درجة فهرنهايت (3 درجات مئوية) و 49 درجة فهرنهايت (9 درجات مئوية). ومن بين الطقوس الشهيرة فى طوكيو المعروف باسم "Misogi" غسل الجسم لأجل التطهير.

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