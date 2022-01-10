سونى تدخل العالم الافتراضى بماسح ضوئى جديد

جدة - نرمين السيد - ويتمكن الماسح الضوئى بإضافة عناصر من العالم الحقيقى إلى الألعاب وتقنية الواقع الافتراضى، والتى تشهد تقدما كبيرا خلال الفترة المقبلة، وفقا لموقع "Gizmochina".
ويوفر الماسح الضوئى من سونى لمستخدميه مسح الكائنات الواقعية، والتي يمكن بعد ذلك تحويلها إلى الفضاء الافتراضى.
كما يمكن السماح لبعض التطبيقات استخدام تقنيات الماسح الضوئى ثلاثى الأبعاد فى ألعاب الواقع الافتراضى لعرض عناصر واقعية فى اللعبة، واستخدامها فى عالم ميتافيرس المتطور لإنشاء الممتلكات الواقعية فى الفضاء الافتراضى.
وسيطرح الماسح الضوئى أداة للرسامين ومطورى الألعاب حتى تسهل من وظائفهم وتساعدهم بشكل أفضل فى الألعاب الخاصة بالواقع الافتراضى.
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