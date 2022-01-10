اكتشاف مبنى آثرى لقائد بعثات التعدين بسيناء فى العصور الوسطى (صور)

جدة - نرمين السيد - توصلت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة وادى النصب بجنوب سيناء، إلى الكشف عن بقايا مبنى كان يستخدم كمقر لقائد بعثات التعدين المصرية بسيناء خلال عصر الدولة الوسطى، وذلك ضمن مشروع تنمية سيناء 2021-2022.





وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه البعثة هى الأولى التى تتولى أعمال الحفائر بهذه المنطقة، مشيرا إلى إن المقر الذى كشفت عنه البعثة يقع فى منطقة متميزة وسط الوادى ويتوسط مناطق تعدين النحاس والفيروز، وانه عبارة عن مبنى مربع الشكل يتكون من كتل حجرية ضخمة من الحجر الرملى ذو أرضية من بلاطات حجرية ويمتد على مساحة 225 متر مربع تقريبا.

وأضاف الدكتور أيمن عشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن الدراسات المبدئية على المبنى تشير إلى أنه وقت تشييده كان يتكون المبنى من طابقين؛ الأول به صالتين وغرفتين وحمام ومطبخ، وسلم يؤدى إلى الطابق الثانى، مضيفا أن البعثة عثرت بمنتصف بعض الغرف داخل الطابق الأول على عدد من قواعد لأعمدة مما يشير إلى أنها كانت تستخدم لتثبيت وحمل السقف.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى نور الدين رئيس البعثة ومدير المركز العلمى للتدريب بجنوب سيناء والبحر الأحمر، أن الدراسة أثبتت أيضا أن هذا المقر كان يستخدم منذ تشييده خلال عصر الدولة الوسطى كمقر لبعثات التعدين، ولكن تم هجره خلال عصر الانتقال الثانى، ثم أعيد استخدامه خلال عصر الدولة الحديثة، ثم أهمل مرة أخرى.

ولفت إلى أن الدلائل الأثرية والعلمية تشير أن المبنى تم استغلاله فى العصر الرومانى، حيث تم تنفيذ بعض التعديلات الداخلية على المبنى من عمل مدخل له من الجهة الشمال وإضافة جدران فاصلة بين الصالات، واستخدام بعض الغرف كورش لصهر النحاس. حيث عثرت البعثة فى الطبقات العليا من المبنى على أفران لصهر النحاس ومناطق تجهيز المعادن، بالإضافة إلى أربعة سبائك من النحاس يتراوح وزن الواحدة منها ما بين 1200 إلى 1300 جرام.

وأضاف رئيس البعثة أنه تم العثور داخل أحد غرف المبنى على ورشة لتجهيز الفيروز تحتوى على أحجار لتشكيل وتجهيز وتنظيف الفيروز والتى مازالت تستخدم مثيلاتها حتى الآن، كما تم العثور بالمنطقة المجاورة للمبنى على ثلاثة مغارات لاستخراج خام النحاس، منها مغارة على سفح جبل النصب تم تنظيفها، وبقايا ورشة لصهر واستخلاص النحاس.

من جانبه، قال الدكتور هشام محمد حسين المشرف على شئون المجلس الأعلى للآثار بجنوب سيناء، أن وادى النصب يمثل مركز عمليات تجهيز خام النحاس بجنوب سيناء حيث يوجد كميات ضخمة من خبث النحاس بالوادى يرجح أنها تبلغ ما يوازى 100 ألف طن من خبث النحاس، بالإضافة إلى أن الوادى يشتهر بوجود نقوش من عصر الدولة الحديثة منها نقش للملك مرنبتاح، والكتابات السينائية.

وأضاف أنه من المعروف أن قادة بعثات التعدين بجنوب سيناء كانوا من كبار موظفى الدولة وورد فى نقوش سيناء القاب هؤلاء القادة ( حاكم مصر السفلى) (مستشار الملك فى الدلتا) (حاكم ثارو).

وتجدر الإشارة إلى أن وادى النصب يوجد به نقش للملك مرنبتاح، ونقشان للملك أمنمحات الثالث، بجوار المبنى المكتشف، حيث شهد عهد أمنمحات الثالث ذروة النشاط التعدينى بسيناء ويوجد 59 نقشا بجنوب سيناء لموظفين رسميين من عهده بمناطق وادى المغارة ووادى النصب وسرابيط الخادم.