فولكس تعيد إنتاج ميكروباص شارع الهرم بمحرك كهربائى (صور وفيديو)

جدة - نرمين السيد - وقررت فولكس فاجن، وقفت إنتاج السيارة فى 2013، وهى تعد واحدة من أكثر السيارات شهرة فى تاريخ السيارات حول العالم، وتستخدم فى مصر بشارع الهرم.

وتعمل فولكس فاجن حاليًا على تطوير نظام قيادة ذاتى القيادة والمسمي Buzz، ودخلت الشركة الألمانية في شراكة مع شركة التكنولوجيا الأمريكية أرجو إل Argo AI، بهدف وضع شاحنتها الكهربائية ذاتية القيادة فى الأسواق.

وأنشأت فولكس فاجن وأرجو منشأة اختبار في مطار ميونيخ، حيث تخطط الشركتان لبدء التجارب الأولى على الطرق الأوروبية في وقت لاحق من هذا العام، وسيتم تجهيز كل نسخة يتم تطويرها بترسانة من الكاميرات وأجهزة استشعار الرادار، بالإضافة إلى مستشعر Lidar المطور حديثًا من شركة أرجو Argo AI ، والذي سيسمح لمركبات الاختبار باكتشاف الأجسام التي يصل مداها وارتفاعها إلى 400 متر بعيدًا.

وقال رئيس فولكس فاجن فى أميركا الشمالية إن "الشركة ستطرح 3 نسخ من الحافلة الصغيرة فى الولايات المتحدة بنهاية 2023، وبمجرد أن تصبح جزءا من ثقافة البلاد، سنطرح نسختين فى أوروبا منها"، متوقعا أن يحدث ذلك فى 2024، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقدمت فولكس فاجن مجموعة من التصميمات للسيارة الصغيرة خلال السنوات الـ10 الماضية، إلا أن أيا منها لم يصل إلى مرحلة الإنتاج، ما أحبط محبيها.