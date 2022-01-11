ريملى realme 9 pro max.. قدرات مذهلة وأسعار مناسبة

جدة - نرمين السيد - وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة من النوع "super AMOLED"، يبلغ حجمها 6.5 بوصة، ودقتها ودقتها FHD+، وكثافتها 405 بيكسل لكل بوصة، وأبعاد الشاشة 20:9 مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية.
ويأتى هاتف ريلمى الجديد realme 9 pro max، بكاميرا أمامية "سيلفى"، تبلغ دقتها "32" ميجابيكسل، وأخرى خلفية رباعية بدقة "2 و13 و13 و108" ميجا بيكسل.
مواصفات هاتف realme 9 pro max
ينبض بداخل الجهاز معالج من النوع "سنابدراجون 730"، كما أن البطارية التى يعمل بها الهاتف، حجمها 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط.
طرحت ريلمى إصدارين من هاتف "realme 9 pro max"، أولهما بذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، والثانى تبلغ سعة ذاكرته 256 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية "رام" 8 جيجابايت.
يبلغ سعر هاتف ريلمى الجديد نحو 350 دولارا، بما يعادل 5500 جنيه فى السوق المصرية.
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