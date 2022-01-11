اكتشاف حفرية لـ تنين ضخم عمرها 180 مليون سنة

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ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية"، ذكرت التقارير أن وزن جمجمة الكائن العملاق الذى عثر عليه علماء الحفريات، تبلغ طنا، كما تم تأريخ عمره إلى 180 مليون سنة.
وأوضحت الصحيفة أن الدكتور دين لوماكس، عالم الحفريات والخبير العالمى فى الإكثيوصورات من جامعة مانشستر، ظل ينقب عن الحفرية، لمدة بلغت 14 يوما.
وقال لوماكس: "على الرغم من وجود العديد من أحافير الإكتيوصورات فى بريطانيا، فمن اللافت للنظر أن إكتيوصور روتلاند هو أكبر هيكل عظمى يتم العثور عليه فى المملكة المتحدة"، مضيفًا: "إنه حقا اكتشاف غير مسبوق وأحد أعظم الاكتشافات فى تاريخ علم الحفريات البريطانى".
يذكر أن الإكتيوصورات، هى زواحف بحرية، ظهرت لأول مرة منذ ما يقرب من 250 مليون سنة، وانقرضت منذ 90 مليونًا، واختلفت أطوالها بين متر واحد وأكثر من 25 مترا، كما أنها تشبه الدلافين فى الشكل العام للجسم.
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