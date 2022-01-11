أحمد يونس فى بداية صباحك ومطرحك: أحلى مود ومزيكا

جدة - نرمين السيد - وروج الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" لحلقة اليوم من "صباحك ومطرحك"، وقال: "صباحك ومطرحك هيبدأ معاك يومك بأحلى مود ومزيكا ودردشة وأكتر بكتير".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معربين عن سعادتهم أثناء سماع حلقة اليوم، مغردين عبر تويتر قائلين: "أفضل وقت"، "أفضل صباح للأبد"، "أستاذ الراديو".

قدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.