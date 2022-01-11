ببطارية كبيرة.. أوبو تطرح التابلت الجديد بمواصفات فائقة

جدة - نرمين السيد - تابلت أوبو
وأشارت الشركة إلى أنها تطرح التابلت "Oppo Pad" خلال الأسابيع المقبلة، والذى يتمتع ببطاريته العملاقة ومعالجه القوى الذى يدعم تقنية الجيل الخامس.
مواصفات Oppo Pad
ويأتى التابلت بشاشة من نوع + IPS LCD قياس 11 بوصة وبدقة 2560 × 1600 بيكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، كما يكون قادرا على تشغيل ألعاب الفيديو والأفلام بجودة عالية دون تقطيع، مع جودة شاشة + FHD.
ويزود التابلت بكاميرا خلفية دقة 13 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابيكسل.
وسيزود التابلت بمعالج من نوع "" بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام أندرويد 12، كما سيتوفر به ذاكرة الوصول العشوائى LPDDR4x، مع بطارية سعة 8080 ميللى أمبير، بقوة 33 وات.
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