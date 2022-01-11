تخدير واغتصاب على الطائرة.. حادث يهز بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وتعرضت المضيفتان البريطانيتان للاعتداء الجنسى خلال حفل فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية بعد خضوعهن للتخدير على متن رحلة طائرة أثناء العودة إلى لندن.
وأشار مصدر مجهول لصحيفة "The Sun" إلى أن المضيفتين ذهبتا إلى "نادى فاخر" قبل التوجه إلى قصر فى لوس أنجلوس لمواصلة الاحتفال قبل انطلاق رحلة الطائرة إلى لندن.
لكنهما تعرضتا للاعتداء الجنسى، وبحسب ما ورد انفجرت دموع إحدى النساء وهى تخبر أصدقائها بما تعتقد أنه حدث على متن رحلة عائدة إلى لندن.
قال متحدث لصحيفة مترو: "حاليا لا يوجد مزيد من التدخل من السلطات البريطانية، وأى تحقيق إضافى سيكون للسلطات الأمريكية"، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت النساء أبلغن الشرطة فى كاليفورنيا بالاعتداء المزعوم.
وتقول تعليمات وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية لضحايا الاغتصاب أو الاعتداء الجنسى فى الخارج: 'فى معظم البلدان، يجب عليك الإبلاغ عن الجريمة قبل العودة إلى المملكة المتحدة إذا كنت تريد أن يتم التحقيق فيها"، وليس لدى شرطة المملكة المتحدة البريطانية اختصاص للتحقيق فى هجوم وقع فى الخارج ولا يمكنها توجيه التحقيق فى جريمة مزعومة، وحاليا قوات الشرطة الأجنبية ليست ملزمة بفتح قضية.
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