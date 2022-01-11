زلزال اليوم بين الخوف والكوميديا.. كيف تعامل المصريون؟

جدة - نرمين السيد - زلزال اليوم

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى ردود أفعال مختلفة من المواطنين الذين شعروا بالزلزال الذى كان فى تمام الساعة 3:07 صباحا، وبلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر.

وكانت تلك الهزة الأرضية فى دائرة العرض 35.15 شمالا، وخط الطول 31.94 شرقا، وعلى عمق 60 كم، فيما ورد إلى المعهد ما يفيد شعور المواطنين بتلك الهزة.

زلزال مصر اليوم

وأشار الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن معهد البحوث الفلكية لم يتلق أى بيانات تفيد بوقوع خسائر فى الأرواح أو المنشآت، أو الممتلكات من جراء زلزال اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أن كل ما ورد إلى المعهد يفيد بشعور المواطنين بالزلزال فقط.

وتابع الدكتور جاد القاضى: "لا يوجد مقارنة بين زلزال اليوم وزلزال 1992 حيث إن زلزال اليوم يبعد 415 كم عن أقرب مدينة مصرية، وهى مدينة دمياط على عكس زلزال 1992 الذى كان فى الأراضى المصرية ".

وبعث رئيس معهد البحوث الفلكية رسالة طمأنة إلىالمواطنين، قائلا: "اطمنوا وكملوا نوم لا داعى للخوف الزلزال انتهى وليس متوقع حدوث أى توابع قوية بنفس قوة الزلزال".

ردود الأفعال

واختلفت ردود الأفعال حول الزلزال الذى وقع فى فجر اليوم، ما بين أفراد يشعرون بالقلق لكونه ليس الأول فى الفترة الأخيرة، وآخرون يسخرون من عدم شعورهم بأثره.

وغرد الأفراد عبر حساباتهم الشخصية على تويتر، معربين عن خوفهم، وقال أحدهم: "ربنا يستر الموضوع بيزيد ومخيف بشكل مرعب".

بينما سخر آخرون من عدم شعورهم بتلك الهزة الأرضية وقالوا: "دا الواحد طلع مبيتهزش فعلا "، "أنا ماحسيتش بالزلزال عشان الزلزال عمره ما حس بيا"، "كنت قاعدة ف أمان الله ع السرير وطافية النور عشان هنام لقيت السرير بيتهز ومش عارفة انام طول الليل مفكرة فيه عفاريت فى الأوضة".

وتابعوا: "الناس كلها بتصحى على صوت جرس، صوت باب، صوت موبايل لكن أصحى أنا على زلزال ليه"، "عشان كده بقى سوكت التليفون اتهز ومكملش شحن زى كل يوم من الهزة"، "أنا عايز أعرف محستش بالزلزال زى باقى خلق الله ليه".