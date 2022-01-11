الشهر الجارى.. هاتف قابل للطى بمواصفات مميزة من هونر

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف هونر الجديد الذى يحمل اسم "Honor Magic V" بمواصفات مميزة تجعله ينافس أفضل هواتف الأندرويد فى 2022.
ويزود "Honor Magic V" بشاشة مرنة من نوع OLED، قياس 7.9 بوصة للشاشة الخارجية مع أخرى أصغر حجما قياس 6.45 بوصة، ودقة شاشة 2272 × 1984 بيكسل، كما تتمكن من مقاومة المياه والغبار، وفقا لموقع "GSMArena".
ويتوفر بالهاتف كاميرا خلفية ثلاثية تأتى بمستشعر IMX700 من سونى بدقة 50 ميجابيكسل كمستشعر أساسى، و كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل مع كاميرا للطيف اللونى بدقة 50 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 42 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 4750 ميللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 12.
ومن المقترح أن يبلغ سعر هاتف هونر الجديد القابل للطى 1570 دولار أى حوالى ما يقترب إلى 25 ألف جنيه، وذلك لأصغر نسخة، أما بالنسبة للنسخة الأكبر 12/512 جيجابايت فستكون بـ 1725 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 27 ألف و 135 جنيه مصرى.
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