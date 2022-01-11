قابل للطى.. لاب توب جديد من آسوس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة التايوانية أن اللاب توب ZenBook 17 Fold الجديد يأتى مزودا بشاشة لمسية OLED قياس 17.3 بوصة وبنسبة باعية 4:3 وبدقة وضوح 2560×1920 بيكسل. ويمكن طى اللاب توب ZenBook 17 Fold من المنتصف بحيث تنشأ شاشتان ممتدتان قياس 5ر12 بوصة بدقة وضوح 1920×1080 بيكسل. وينبض بداخل اللاب توب ZenBook 17 Fold الجديد المعالج Intel Core i7 12th Gen 1250U مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 16 جيجابايت وقرص صلب SSD سعة 1 تيرابايت. ومن خلال توصيل لوحة مفاتيح عبر تقنية البلوتوث يمكن استخدام اللاب توب ZenBook 17 Fold الجديد كحاسوب من فئة الكل فى واحد بشاشة قياس 17 بوصة.

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