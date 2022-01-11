باحثون: مركب مضاد للميكروبات يوجد بمعجون الأسنان قد يؤدى لإلتهاب المعدة

جدة - نرمين السيد - حذر فريق من الباحثين فى كلية الطب جامعة "نورث كارولينا" بالولايات المتحدة من أن مركب "التريكلوسان"، وهو مضاد للميكروبات ويوجد فى معجون الأسنان وآلاف المنتجات الأخرى، يمكن أن يؤدى إلى إلتهاب الأمعاء.





وحدد الباحثون - فى دراسة جديدة - بكتيريا وإنزيمات معينة تسبب تأثيرات "التريكلوسان" الضارة، مشيرين إلى أنه مع ذلك يمكن منع هذه الإنزيمات البكتيرية من إحداث تلف فى الأمعاء.

وتوفر الدراسة أدلة جديدة حول إدارة مرض إلتهاب الأمعاء بين الأعداد المتزايدة من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض، ولفت الباحثون إلى أن هناك حاجة إلى فهم أفضل لتأثير المواد الكيميائية البيئية على صحة الأمعاء.

جدير بالذكر أن مركب "التريكلوسان" موجود على نطاق واسع فى الصابون المضاد للبكتيريا الذى يتم تسويقه للمستهلكين، وفى عام 2016 أمرت إدارة الغذاء والدواء بإزالته من منتجات غسل اليدين المستخدمة فى المنازل والمستشفيات بسبب مخاوف من أنه يساهم فى زيادة مقاومة البكتيريا، إلا أنه مازال موجودًا فى كل مكان كمكون يضاف إلى مستحضرات التجميل وحصائر اليوجا وغيرها من الملابس والمعدات الرياضية لتقليل التلوث البكتيرى، كما يستخدم بشكل روتينى فى العديد من أنواع معجون الأسنان لخصائصه فى منع إلتهاب اللثة.