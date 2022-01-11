الصين تسعى لتعزيز جهود انتشار عملتها الرقمية

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية أن بكين تستهدف تعميم استخدام اليوان الرقمى على نطاق أوسع.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن هناك تحديات فى المستقبل تواجه النهج الصينى منها أن المواطنين الصينيين يستخدمون بالفعل نظامى دفع مهيمنين تديرهما شركات التكنولوجيا.

ولفت الشبكة أيضًا إلى أن البنك المركزى الصينى يعمل على الشكل الرقمى لعملته السيادية منذ عام 2014، وهو نظام مصمم لاستبدال النقد والعملات المتداولة بالفعل وبالتالى تختلف عن البيتكوين فى جزء منها لأن العملة الصينية يتم إصدارها من قبل البنك المركزى بينما بيتكوين هى عملة رقمية لامركزية ولا تدعمها أى بنوك مركزية أو إدارة واحدة.