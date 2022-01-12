دغدغ المكان والزبائن اللى فيه.. جاموس يقتحم مطعما فى الصين! (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكانت عدسات الكاميرات قد وثقت مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى وخصوصا تويتر يكشف لحظة اقتحام جاموس لـ أحد المطاعم ومهاجمه أحد العملاء وحمله بقوة على قرونه.

وانتشر الفيديو الذى قالت مواقع صحفية أنه تم تصويره فى آخر أيام 2021، منذ أيام على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث يظهر جاموس ضخم من خلال المدخل، ويرسل أحد العملاء بعيدا عن أنظار الكاميرا، ثم يعود مرة أخرى ويقوم بتكسير الكراسى فى المطعم ثم يخرج مرة أخرى.

غرائب وعجائب

وكشف موقع روسيا اليوم أنه يمكن رؤية حبل يتدلى من الحيوان، ما يترك توقعا بأن يكون هذا الجاموس قد نجا من ذبحه على يد أحد الجزارين، لافتا إلى أن الشاب الذى حمله الجاموس على قرونه تم نقله إلى المستشفى لإصابته إصابة بالغة فى ساقه.

جدير بالذكر، أن دب ضخما دخل إلى أحد المتاجر فى كاليفورنيا بـ الولايات المتحدة الأمريكية، وتسبب فى رعب شديد للزبائن، وعلى الرغم من توتر الجميع إلا أن الدب كان هادئا جدا، وفتح الدب الباب بهدوء وأدخل جسده الضخم من باب المتجر، فى حين بدأت الموظفة المتواجدة بالمتجر فى الصراخ لمحاولة إخراجه.