لم تحدث منذ 20 عاما.. ولادة الطفلة الأصغر حجما فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وولدت إيلى باتون، طفلتها "هانا"، من خلال جراحة قيصرية أجرتها فى 30 ديسمبر الماضى بعد مرور 25 أسبوعا على حملها، حيث بلغ وزن الطفلة 325 جرامًا بما يعادل حجم جنين عمره 16 أسبوعًا.

وأخبر الأطباء الوالدة وشريكها براندون ستيبلز أنها طفلتهما تحتاج إلى عمليات إنعاش فورية بعد الولادة، محذرين إياها من أن فرصة بقاء ابنتهما على قيد الحياة تبلغ 20%.

ونجحت الطفلة "هانا" فى تحدى تحذيرات الأطباء، بأن تمكنت من التنفس من تلقاء نفسها بعد ولادتها، ولم تكن تحتاج إلى عملية إنعاش.

ووصف الوالدان ابنتهما بأنها مقاتلة، حيث تمكنت من العيش بحجمها صغيرًا جدًا حيث كان يمكن حملها على راحة يد والدتها المراهقة.

ومن جانبه قال الأب إن الأطباء أخبروه بانعدام الأمل فى نجاة الطفلة، وقالوا إنهم سيركزون على صحة الأم.