بعد تصدر أحمد يونس تويتر.. المغردون: مكانك ياعمنا

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس عن احتلاله تريند تويتر، وعلق قائلا: "#ابدا يومك مع يونس .. التريند الأول فى مصر على تويتر .. صحصح وانضملنا فى صباحك ومطرحك".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معربين عن سعادتهم أثناء سماع فقرات حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك"، وقالوا: "ابدأ يومك مع يونس"، "اصحى وقت يونس"، "مكانك يا عمنا".

قدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.