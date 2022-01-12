جدة - نرمين السيد - إنستجرام
ويساعد ذلك الخيار الجديد المستخدمين فى إعادة تنظيم الطريقة التى تظهر بها المنشورات فى الملف الشخصى، بغض النظر عن وقت نشرها.
مزايا إنستجرام
ونشر الباحث فى التطبيق Alessandro Paluzzi فى تقرير صورة تكشف تمكن تلك الميزة من سحب وإسقاط المنشورات فى ملفهم الشخصى بالترتيب الذى يحلو لهم، وفى الآونة الأخيرة، وقال رئيس إنستجرام آدم موسيرى إن الشركة تحاول منح المزيد من التحكم للمستخدمين فى عام 2022.
وتساعد ميزة إنستجرام الجديدة المستخدمين فى فرز المشاركات حسب الجديد، وسيكونون قادرين أيضًا على اختيار المنشورات من حساباتهم غير المفضلة.
وكشف رئيس إنستجرام آدم موسيرى عبر منشور على تويتر، أن تلك الميزة تعد حاليا تحت قيد الاختبار ومتاحة لعدد قليل من المستخدمين فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحت الاختبار.. إنستجرام يطرح ميزة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.