تحت الاختبار.. إنستجرام يطرح ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - إنستجرام

ويساعد ذلك الخيار الجديد المستخدمين فى إعادة تنظيم الطريقة التى تظهر بها المنشورات فى الملف الشخصى، بغض النظر عن وقت نشرها.

مزايا إنستجرام

ونشر الباحث فى التطبيق Alessandro Paluzzi فى تقرير صورة تكشف تمكن تلك الميزة من سحب وإسقاط المنشورات فى ملفهم الشخصى بالترتيب الذى يحلو لهم، وفى الآونة الأخيرة، وقال رئيس إنستجرام آدم موسيرى إن الشركة تحاول منح المزيد من التحكم للمستخدمين فى عام 2022.

وتساعد ميزة إنستجرام الجديدة المستخدمين فى فرز المشاركات حسب الجديد، وسيكونون قادرين أيضًا على اختيار المنشورات من حساباتهم غير المفضلة.

وكشف رئيس إنستجرام آدم موسيرى عبر منشور على تويتر، أن تلك الميزة تعد حاليا تحت قيد الاختبار ومتاحة لعدد قليل من المستخدمين فقط.