جورجينا بائعة متجولة فى غرفة بالإيجار.. حكايات صديقة رونالدو (صور)

جدة - نرمين السيد - كشفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعض التفاصيل التى دهشت متابعيها قبل لقائها بنجم مانشستر يونايتد، فى مسلسل وثائقى سيبث عبر منصة "نتفليكس".





جورجينا رودريجيز

وأشارت جورجينا إلى بداية لقائها مع كريستيانو، والذى حدث فى عام 2016 عندما كانت تعمل بائعة فى واحد من محلات "جوتشى" بمدريد.

ولفتت أن راتبها وقتها كان لا يزيد عن 10 جنيهات إسترلينية خلال اليوم الواحد، مضيفة أن لقائها مع نجم مانشستر يونايتد كانت هى نقطة التحول لتصبح بعدها عارضة أزياء عالمية.

أجمل صور لجورجينا

وتحرص جورجينا على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" والذين يتخطون 29 مليون شخص، أبرز صورها وإطلالاتها الأنيقة ذات الطابع الجذاب.

حياة جورجينا قبل رونالدو

وأوضحت فى الفيلم الوثائقى أنها كانت تسكن فى غرفة بإيجار شهر لا يتجاوز 250 جنيها إسترلينيا، وكانت غير مجهزة لعدم قدرتها على شراء خان مياه فى غرفتها أو مكيف هواء.

وتابعت، قائلة: "كان الأمر مروعا عند قدومى إلى مدريد، كنت أبحث عن شقة رخيصة، وعشت فى غرفة كانت أشبه بالمخزن.. كنت أتجمد فى الشتاء وأعانى كثيرا من حرارة الصيف".

بائعة حقائب اليد

وأضافت بعض التفاصيل الخاصة بحياتها قديما التى منها تجولها فى شارع بالعاصمة الإسبانية يدعى "سيرانو" لأجل بيع حقائب اليد، ولكن الآن تغير الوضع تماما معها.

يذكر أن كريستيانو رونالدو​ كشف فى ديسمبر الماضى ​عبر حسابه فى "إنستجرام" عن جنس توأمه المنتظر من صديقته جورجينا​.