روسيا تخطط لإطلاق 30 عملية فضائية فى 2022

جدة - نرمين السيد - وقال ديمترى روجوزين رئيس وكالة الفضاء فى تصريح للصحفيين، حسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء إنه: "سيكون هناك حوالى 30 عملية إطلاق فى عام 2022".

وأضاف أن هناك احتمالية بتغيير عدد العمليات حسب الحاجة التشغيلية مشيرا إلى أنه من المقرر إطلاق الرحلة الأولى فى 10 فبراير المقبل من ميناء كورو الفضائى فى جويانا الفرنسية.