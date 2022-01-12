مشهد صادم.. أم ترمى طفلها الرضيع فى صندوق القمامة (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - ووضعت الأم طفلها بعد ولادته مباشرة فى كيس أسود وألقته بكل بساطة داخل صندوق الحاوية وانصرفت.
وكشفت كاميرات مراقبة الحادث الصادم، حيث أنقذ بكاء الطفل حياته، بعدما عثر عليه أشخاص ينبشون حاويات القمامة، بعد نحو 6 ساعات من الواقعة، فأبلغوا الشرطة.
وقال أوجست فونس، رئيس شرطة المدينة: كان الطفل ملفوفا بمنشفة حمام، متسخة ومبللة، وكان عليها دم جاف، والحبل السرى لا يزال ملتصقا به.
واستطاعت شرطة مدينة نيو مكسيكو توقيف المراهقة، ووجهت إليها اتهامات بمحاولة القتل وإساءة معاملة الطفل بالتخلي عنه.
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