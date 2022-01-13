آبل تتوقف عن طرح هذا النوع من السماعات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "ذا فيرج" المختص بالأخبار التقنية، رفعت آبل هذه السماعات من قائمة الأجهزة المتاحة للشراء على الموقع الرسمى للشركة، كما أنها لم تعد متاحة للبيع عبر الموقع الرسمى لعلامة سماعات Beats التى تمتلكها الشركة الأمريكية فى الوقت الحالى.

ويأتى ذلك فيما لاحظ الأمر أيضًا خبراء من موقع "ناين تو فايف ماك" المختص بأخبار أجهزة آبل.

وظهرت هذه السماعات لأول مرة بالأسواق فى عام 2015، وكانت أول سماعات تطرحها علامة "Beats" بعد أن استحوذت شركة "آبل" عليها بشكل رسمى فى 2014، نظير ثلاثة مليارات دولار.

وتواصل آبل التعاون مع "Beats" لإتاحة أقوى وأفخم أنواع السماعات على مستوى العالم وبإصدارات مختلفة.

سماعات آبل الجديدة

ويترقب عملاء آبل طرح ثلاثة إصدارات جديدة كليا من سماعات "إير بودز" بمختلف فئاتها خلال العام الجارى، والتى تشمل ثلاثة إصدارات هى "AirPods Pro 2" و"AirPods 4" و"AirPods Max".

وتوقع خبراء أن تطرح آبل السماعات الجديدة فى الأسواق أواخر عام 2022 ضمن مؤتمرها السنوى.