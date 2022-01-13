لغز ظهور الأسماك فى سيول الطائف يثير حيرة السعوديين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ولاقت الفيديوهات والصور انتشارا بين رواد التواصل الاجتماعى فى المملكة، وأثارت أسئلة إذ لا يوجد بحر قريب من المدينة السعودية. وأوضحت أمانة الطائف أنه تم الوقوف من قبل المختصين بالأمانة على الموقع المذكور والمواقع المحيطة، ووضع الموقع تحت المراقبة المستمرة من قبل بلدية السيل الكبير.

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