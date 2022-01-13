كويكب يمر بجوار الأرض خلال 6 أيام.. اعرف تفاصيله

جدة - نرمين السيد - ولفتت الصحيفة نقلا عن علماء متخصصين أن الكويكب والذى يعتبر مثل صخرة فضاء هائلة ويبلغ عرضها كيلومترا، ستطير بجوار كوكب الأرض فى 18 يناير الجارى بسرعة تزيد على 47 ألف ميل فى الساعة.

وكالة ناسا

ووفقا لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، فإن أى كويكب يبلغ قطره 140 متراً أو أكبر قد يكون مدمِّراً إذا اصطدم بالأرض، حيث يطلق طاقة أكثر من ألف قنبلة ذرية.

وأشارت ناسا إلى أن هذا الكويكب من المتوقع أن يصل إلى الأرض خلال القرنين المقبلين، ولكنه لن يكون قريبا خلال مروره يوم 18 يناير الجارى بما يكفى ليسبب قلقا كبيرا.

وأشارت الإندبندت إلى أنه على الرغم من تصنيف الكويكب على أنه كائن قريب من الأرض، فإنه سيكون على بعد 1.2 مليون ميل من كوكب الأرض، وهذه 5 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر.

وتراقب وكالة ناسا حاليا، نحو 25 ألفاً من الأجسام القريبة من الأرض، وتضيف ما يقرب من 30 جسما جديدا كل أسبوع.