فى الويك إند.. أحمد يونس يشوق متابعيه لـ صباحك ومطرحك

جدة - نرمين السيد - ونشر أحمد يونس تغريدة عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، وقال: صباح الخميس دايما بيكون أحلى مع صباحك ومطرحك على الراديو 9090 احجز مطرحك حالا عالهاشتاج بتاعنا #احلى_ويك_اند_مع_يونس ويللا بينا ننطلق".

قدمت حلقة اليوم الخميس من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.