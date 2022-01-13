80 نعامة فى شوارع الصين والذعر يضرب السكان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكشف سكان الصين وخصوصا مدينة شونجزو، أنهم تفاجئوا بركض أكثر من 80 نعامة بهستيرية فى شوارع الصين بعد الفشل فى غلق بوابات الحظيرة بشكل جيد.

وأضافوا بعدم وقوع أى إصابات بعد هروب تلك الطيور فى شوارع شونجزو، كما تم التمكن من استعادة تلك الطيور الهاربة للمزرعة التى تربى أكثر من 300 طائر وذلك بمساعدة الشرطة المحلية، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".

وظهر فى الفيديو النعام وهو يركض جنبًا إلى جنب مع راكبى الدراجات أثناء السباق فى متنزه كيب بوينت الطبيعى فى كيب تاون وهو يحاول تجاوز أقوى متسابق تولى القيادة.

وتمكن النعام من الانطلاق على طول الطريق والمرور بعدد من راكبى الدراجات بينما استمر أحد المشاركين فى السباق يصرخ فى ذهول : "هذا جيد ، هذا جيد"، بحسب ما جاء فى "ديلى ميل".

ويعد النعام أكبر طائر فى العالم، ويمكن أن يصل إرتفاعه إلى 9 أقدام، ومن الممكن أن يصل طوله إلى 16 قدما فى خطوة واحدة فقط، ويمكن أن تصل سرعته إلى 45 ميل فى الساعة.