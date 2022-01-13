هاتف جديد من أوبو بسعر مناسب ومواصفات هائلة

جدة - نرمين السيد - Oppo A36
ويأتى هاتف "Oppo A36" بشاشة من نوع LCD ، بقياس 6.56 بوصة، وبدقة عرض 720 بيكسل.
مواصفات Oppo A36
ويزود الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بتصميم يشبه سلسلة Reno7 بدائرتين كبيرتين محاذيتين عموديا، يحتوي الجهاز على مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f / 2.2، بينما المستشعر الثانى هو مساعد صورة بدقة 2 ميجابكسل، وبكاميرا سيلفى مميزة بدقة 8 ميجابيكسل، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "gsmarena" التقنى.
ويقترن "Oppo A36" بذاكرة وصول عشوائى رام كبيرة جدا بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.
كما يحتوى الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5000 ميللى أمبير، ويأتى بلونين الأسود والأزرق بسعر 250 دولار أى ما يصل إلى 4000 جنيه مصرى.
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