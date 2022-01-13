أنقذ البشر وحصل على ميداليات وجوائز.. نفوق الفأر الضخم ماجاوا (صور)

جدة - نرمين السيد - الألغام الأرضية

وتمكن الفأر الضخم "ماجاوا" من إنقاذ أرواح الكثير بعد اكتشافه للألغام الأرضية من خلال حاسة الشم.

وبسبب حاسة الشم لذلك الفأر الذى يعيش فى تنزانيا، تم إزالة الألغام من أراض تبلغ بمساحة 42 ملعب كرة قدم، خلال مسيرة استمرت خمس سنوات.

ولكن أحيل الفأر الكبير للتقاعد فى يونيو الماضى بعد اكتشافه لأكثر من 100 لغم أرضى وذخيرة غير متفجرة.

واهتمت المنظمة البلجيكية الغير حكومية الناشطة فى آسيا وأفريقيا، بالفأر ودربته منذ مسقط رأسه فى تنزانيا على اكتشاف لمركب الكيميائى داخل المتفجرات من خلال إعطائه مكافآت لذيذة تشمل تقديم أطعمته المفضلة من الموز والفول السودانى.

الفأر ماجاوا

وأعلنت شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن نفوق ماجاوا، فى بيان وقالت: "جميعنا فى أبوبو نشعر بفقدان ماجاوا ونحن ممتنون للعمل المذهل الذى أنجزه".

وأشارت منظمة "أبوبو" إلى أن الفأر كان بصحة جيدة وأمضى وقته خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في اللعب بنشاطه المعتاد، لكن علامات التعب بدأت تظهر عليه فى أواخر نهاية الأسبوع لذلك اضطر لأخذ قسط من الراحة كما تراجعت شهيته.

الميدالية الذهبية

يذكر أن "ماجاوا" حصل فى سبتمبر 2020 على الميدالية الذهبية المقدمة من الجمعية البريطانية لحماية الحيوانات والتى تكافئ سنويا حيواناً على أعماله البطولية، ليصبح أول فأر يحصل على ميدالية جمعية الرفق بالحيوان البريطانية هذه (بى دى إى إس) خلال 77 عاما من الجوائز.