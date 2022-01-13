من واتساب.. ميزة جديدة تسهل الاستماع للرسائل الصوتية الطويلة

جدة - نرمين السيد - ميزة واتساب الجديدة

وأشار واتساب إلى أن تلك الميزة الجديدة تساعد المستخدمين فى الاستمرار أثناء الاستماع إلى الرسائل الصوتية بعد الخروج من سلسلة الدردشة التى تم استلامها فيها.

ويعمل التطبيق على مشغل ملاحظات صوتية عالمى جديد، يسمح للمستخدمين بالاستماع إلى الرسائل الصوتية فى الخلفية أثناء التنقل داخل التطبيق، وفقا لموقع "macrumors" التقنى.

الرسائل الصوتية فى واتساب

وفى الوقت الحالى إذا قام المستخدم بتشغيل رسالة صوتية وخرج من الدردشة يتوقف تشغيل ذلك الملف الصوتى، ولكن من خلال تلك الميزة يتم السماح الاستمرار فى الاستماع إلى التسجيلات الطويلة أثناء استخدام تطبيق الدردشة وكتابة الرسائل الأخرى وقراءتها.

ولكن خلال الإصدار التجريبى لتطبيق واتساب على هواتف آيفون، إذا قام المستخدم بتشغيل ملاحظة صوتية ثم التبديل إلى شاشة الدردشة الرئيسية أو إلى سلسلة دردشة مختلفة، تظهر واجهة تشغيل رسالة صوتية جديدة فى الجزء العلوى من التطبيق مع أزرار لإيقاف الصوت مؤقتا أو استئنافه أو استبعاده ملاحظة.

وتم رصد ميزة التسجيلات الصوتية فى الخلفية، لمختبرى الإصدار التجريبى من واتساب بيتا و WhatsApp Business، على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل iOS، لذلك إذا لم تتمكن من الاستماع إلى الملاحظات الصوتية عند الخروج من الدردشة فانتظر طرح الخاصية للإصدار المستقر.