بمكونات من مطبخك.. طريقة عمل فطيرة السجق

جدة - نرمين السيد - ويلجأ البعض إلى طهى الفطائر لكونها من الأطعمة اللذيذة التى يعشقها الكبار والصغار.

فطيرة السجق

وتعد فطيرة السجق من الفطائر التى تتميز بمذاقها الشهى، وسهولة تحضيرها، وتوفر مكوناتها فى أى مطبخ.

ولتحضير فطيرة السجق، نحتاج إلى:

مكونات فطيرة السجق

-3 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

-بصلة مبشورة.

-6 قطع من النقائق.

-جزرة مبشورة.

-2 حبة من الكوسة المبشورة.

-كوب من جبن الموزاريلا.

-نصف كوب من الطحين.

-كوب ونصف من الحليب.

-3 بيضات.

طريقة تحضير فطيرة السجق

ولطهى فطيرة السجق يجب تسخين الفرن على حرارة 160 درجة وتدهن صينية الفرن، ثم يسخن الزيت على نار متوسطة وإضافة البصل وطهيه مع التحريك المستمر لمدة دقيقتين حتى يصبح طريا.

ويضاف النقائق إلى المقلاة وطهيها لمدة 6 دقائق مع التقليب حتى تنضج تماما، ثم توضع بجانبا حتى تبرد.

ويجب تقليب النقائق والبصل مع الجزر والكوسة والجبن، وإحضار وعاء منفضل لخفق الدقيق والحليب حتى يصبح المزيج ناعما ويضاف له البيض والملح والفلفل والاستمرار فى الخفق حتى يصبح متجانسا.

ويسكب بعدها الخليط فى صينية الخبز ووضع طبقة من الخليط فوق العجين، ثم خبزه فى الفرن لمدة تصل إلى 60 دقيقة، وتركها حتى تهدأ لتقدم ساخنة.