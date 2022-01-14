نيزك عمره 4 مليارات سنة يحسم حقيقة وجود حياة فى كوكب المريخ

جدة - نرمين السيد - فى عام 1996، أعلن فريق بقيادة ناسا أن المركبات العضوية فى الصخرة تبدو كما لو كانت قد تركتها كائنات حية. كان علماء آخرون متشككين وقام الباحثون باستبعاد هذه الفرضية على مدى عقود، وكان آخرها فريق بقيادة أندرو ستيل من معهد كارنيغى للعلوم.

خلال فترة رطوبة المريخ والماضى المبكر، حدث تأثيران على الأقل بالقرب من الصخور، مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة السطح المحيط للكوكب، قبل أن يرتد تأثير ثالث عن الكوكب الأحمر إلى الفضاء منذ ملايين السنين. تم العثور على الصخور التى يبلغ وزنها 4 أرطال (2 كيلوغرام) فى القارة القطبية الجنوبية فى عام 1984.

حقيقة وجود حياة فى كوكب المريخ

وفقًا للباحثين، فإن المياه الجوفية التى تتحرك عبر الشقوق فى الصخر، بينما كانت لا تزال على سطح المريخ، شكلت الكرات الصغيرة من الكربون الموجودة. وقالوا إن الشيء نفسه يمكن أن يحدث على الأرض ويمكن أن يساعد فى تفسير وجود الميثان فى الغلاف الجوى للمريخ.

لكن اثنين من العلماء الذين شاركوا فى الدراسة الأصلية اعترضوا على هذه النتائج الأخيرة، ووصفوها بأنها "مخيبة للآمال".