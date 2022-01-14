أبل تصدم عشاقها بأسعار iPhone 14 الجديدة (صور) 

جدة - نرمين السيد - iPhone 14

وذكر موقع gizmochina، بأن أجهزة iPhone الجديدة من أبل ستشهد أكبر التغييرات منذ سنوات، وتشير التسريبات حتى الآن إلى تصميم جديد أكثر أناقة وشريحة A16 Bionic أسرع وكاميرا رئيسية جديدة أكثر وضوحا وإمكانية عودة Touch ID.

مميزات iPhone 14

وأشارت بعض التقارير إلى أنه من المتوقع أن تطلق أبل هذا العام 4 طرازات ضمن تشكيلة آيفون 14، بما فى ذلك الإصدار العادى iPhone 14 بشاشة 6.1 بوصة، وiPhone 14 Max بشاشة 6.7 بوصة، وiPhone 14 Pro بقياس 6.1 بوصة، وآيفون 14 برو ماكس بشاشة 6.7 بوصة.

- الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس.

- الهاتف يدعم خاصية مقاومة الماء والغبار.

- يأتى مع مساحة داخلية كبيرة.

- الهاتف يأتى مع اتنين كاميرا خلفية، وتقدم تصويرا مميزا جدا.

- الهاتف يأتى مع بطارية كبيرة ويدعم الشحن السريع والشحن العكسى والشحن اللاسلكى.

- يأتى مع سماعات اسبيكر مثل iPhone 12 برو ماكس.

عيوب iPhone 14 برو ماكس

- iPhone 14 لا يأتى مع منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ويجب تركيب سماعات مع منفذ الشحن الخاص بالهاتف.

- هاتف iPhone 14 برو ماكس لايأتى مع رأس الشحن.

- لايدعم هاتف iPhone 14 تركيب ذاكرة خارجية.

أسعار iPhone 14

- هاتف iPhone 14 Pro، يتم طرحه مقابل سعر يبدأ من 1099 دولار، أى ما يعادل 17 ألف و200 جنيه مصرى.

- هاتف iPhone 14 Pro MAX، يتم طرحه مقابل سعر يبدأ من 1199 دولار، أى ما يعادل 18 ألف و800 جنيه مصرى.

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- هاتف iPhone 14 القياسى، يتم طرحه مقابل سعر يبدأ من 799 دولار، أى ما يعادل 12 ألف و500 جنيه مصرى.