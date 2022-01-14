هل هناك حقا أشخاص مغناطيسيون؟.. «فيديو»

جدة - نرمين السيد - ويظل السؤال.. كيف يقوم المدعين بأنهم يمتلكون هذه القدرة على إظهار ذلك، وهل هناك خدعة ما يقوم بها أصحاب هذه القدرات؟ وهل حقا هم خارقون كما يدعون؟

وقبل الإجابة على هذه الأسئلة، يمكنك مشاهدة هذا الفيديو الذى نشرته "سكاى نيوز" لبعض ممن يدعون أنهم من المغناطيسيين.

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