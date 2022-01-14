FluBot.. كارثة لأصحاب هواتف الأندرويد (صور) 

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وحذر متخصصون فى أمن تكنولوجيا المعلومات، من وجود عدة برامج هاكرز تخترق هواتف الأندرويد، أبرزها وأحدثها هو برنامج FluBot.
وكشف الخبراء أن برنامج FluBot، قادر على سرقة معلومات الأمان وسرقة البيانات الشخصية والحسابات البنكية وكلمات السر المتعلقة بالحسابات الشخصية، إضافة إلى سرقة الصور والبيانات الشخصية من ذاكرة الهاتف نفسة.
وأكد الخبراء أن البرنامج يقوم بالسيطرة على كل معلومات الهاتف بمجرد تحميله عن طريق الخطأ، حيث يتم إرسال عدة رسائل SMS على الهاتف الشخصى، وتحمل هذه الرسالة لينك مجمهول وبمجرد الضغط على الرابط المرسل يقوم الهاتف بتحميل البرنامج الضار.
يستهدف المتسللون إلى الهواتف الذكية التى تعمل بنظام Android عن طريق إرسال رسائل نصية إلى الضحايا بعروض زائفة من البرامج المجانية.
وتم اكتشاف الحملة بواسطة MalwareHunterTeam، وهى مجموعة من الباحثين الذين يساعدون المستهلكين على تحديد الهجمات الإلكترونية.
وقبل شهر، كشفت شركة الأمان Trend Micro عن كيفية قيام برنامج Flubot الخبيث بسرقة المعلومات الشخصية بمجرد تثبيت تطبيقات بريد صوتى مزيفة بعد نقل المستخدمين إلى موقع ويب تم تصميمه من أجله.
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