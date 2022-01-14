أعلى فيديو على يوتيوب يحقق 10 مليارات مشاهدة

جدة - نرمين السيد - واستطاعت أغنية "بيبى شارك" أن تحقق ذلك الإنجاز التاريخى، منذ أن طرحت لأول مرة فى عام 2016، على الرغم من ألحانها وكلماتها البسيطة للغاية، وفقا لمجلة "بيلبورد" الموسيقية الأمريكية.
وتفوقت "بيبى شارك" على العديد من الأغانى لأشهر المطربين العالميين، من أبرزها "ديسباسيتو"، التى حققت 7.7 مليار مشاهدة على "يوتيوب" حتى لحظة كتابة هذه السطور.
وأغنية "بيبى شارك" صادرة عن كوريا، وتم تحميلها لأول مرة على "يوتيوب" فى شهر يونيو 2016، هى عبارة عن "ريمكس" لأغنية أمريكية أنتجتها شركة "بينكفونغ" وتتواجد فى سيول.
واستثمر صناع أغنية "بيبى شارك" النجاح الكبير لها فى العديد من الصور، منها إقامة جولة غنائية لها فى عام 2019، وتخصيص مسلسل كرتونى للأطفال مستوحى منها عُرض على قناة "نيلكوديون" الأمريكية للأطفال فى العام الماضى.
كما تعتزم "نيكلوديون" إنتاج فيلم كرتون طويل عن أغنية "بيبى شارك" فى المستقبل القريب.
يشار إلى أن أغنية "بيبى شارك" أصبحت فى نوفمبر 2020 أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة على موقع "يوتيوب" على الإطلاق، بمشاهدات تجاوزت 7 مليارات مشاهدة.
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