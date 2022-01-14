رمضان عبدالرازق: الصدقة والدعاء أعظم ما يفتح الأبواب «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وقال عبدالرازق خلال حواره إلى برنامج "الدنيا بخير" الذى تقدمه الإعلامية لمياء فهمى على قناة "الحياة"، إن من النماذج الطيبة للصبر والرضا هو سيدنا أيوب الذى صار فقيرا بعد الغنى وبعد العزوة صار وحيدا وبعد الصحة صار مريضا ولم يفقد الأمل فى الله تعالى وظل يدعو.
شدد على أن الكل يحتاج إلى الدعاء وأن يكون فقيرا إلى الله تعالى لأن أى شخص بحاجة إلى الخالق، متابعا أنه لو أراد أحد أن يحفظ عليه ماله وأهله يكثر من الصدقة والدعاء لأن الصدقة تطفئ غضب الله وتدافع عن العرض، وأن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله هى الصدقة.
وأشار إلى أن الصدقة تغير القدر والتسبيح والدعاء يغيران كذلك القدر، وأن السعى يتبعه توفيق من الله تعالى وليس "النوم" والكسل بل يجب على الإنسان أن يتوكل على الله تعالى حق توكله، وفى سورة الأنبياء يظهر أن الصدقة والدعاء أعظم ما تفتح الأبواب.
"الدنيا بخير" برنامج دينى اجتماعى تقدمه الإعلامية لمياء فهمى يركز على قضايا وأخلاقيات المجتمع المصرى بشكل عصرى ويذاع على قناة "الحياة".
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