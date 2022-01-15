فيسبوك يعلن إغلاق خدمته للمواعدة السريعة

جدة - نرمين السيد - وذكر "فيسبوك" فى رسالة بريد إلكترونية إنه سيلغى خدمة "Sparked" للمواعدة السريعة عن طريق الفيديو، اعتبارا من الخميس الموافق 20 يناير الجارى، وذلك بعد مرور 9 أشهر من خضوعها للاختبار، وفقا لموقع "تيك كرانش".

وقال "فيسبوك" فى رسالته لمستخدمى الخدمة: "لقد بدأنا فى بناء خدمة "Sparked" فى أواخر عام 2020 بغرض مساعدة الناس فى العثور على الحب من خلال تجربة متجذرة فى اللطف".

وأردف: "ومنذ ذلك الحين، وبفضل المداخلات والتعليقات المنتظمة منكم، قمنا بالتطوير بقدر الإمكان، وتعلمنا الكثير، وأقمنا اتصالات بين الناس، لكن مثل العديد من الأفكار الجيدة بعضها ينطلق والبعض الآخر مثل "Sparked" يجب أن ينتهى".

ويجب على كافة مستخدمى خدمة "Sparked" تنزيل بيانات حساباتهم الخاصة عليه قبل يوم 20 يناير، لأنه بعد هذا التاريخ سيقوم "فيسبوك" بمسحها.

تدور فكرة خدمة "Sparked" حول إتاحة فرصة للطرفين بإقامة دردشة سريعة بينهما لمدة 4 دقائق فقط، فى أمل فى الحصول على مواعدة عاطفية، وإذا رغب كلاهما فى الحصول على وقت إضافى، فيمكنهما إعداد موعدا ثانيا مدته 10 دقائق، أو أن يتبادلا أرقامهما.

وكان "فيسبوك" قد وصف خدمته "Sparked" بأنه اختبار تجريبى صغير للتعرف على المواعدة بالفيديو، لذلك ربما لم يكن المقصود حقا أن تفجر الخدمة شعبيتها.

وفى العام الماضى، أضاف كلا من "Sparked" و"Facebook Dating" ميزات الدردشة الصوتية.