دولة تخسر 10% من سكانها فى 20 عاما

جدة - نرمين السيد - وقالت ليديا بركوفيتش من مكتب الإحصاء الوطنى فى كرواتيا إن التعداد سجل 3.8 مليون مواطن مقارنة بـ4.2 مليون فى تعداد السكان السابق فى 2011. وأضافت: "فى السنوات العشر الماضية، انخفض عدد السكان بمقدار 396 ألف شخص". ويعكس هذا العدد مشكلة انخفاض عدد السكان فى كرواتيا وأماكن أخرى فى منطقة البلقان، وهو مزيج من انخفاض معدل المواليد والهجرة نحو دول أكثر ازدهارا فى الغرب.

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