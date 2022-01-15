تفاصيل طقس الأسبوع.. أمطار على هذه المناطق والصغرى تصل لـ 5

جدة - نرمين السيد - وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى والدلتا ومدن القناة.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إلى استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد بدرجة خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

ونرصد فى السطور التالية حالة الطقس على مستوى الجمهورية حتى الخميس المقبل.

طقس الأحد 16 يناير:

متوقع فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30: 40% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة، مصحوبة بنشاط ريـاح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

طقس الإثنين 17 يناير:

يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30: 40%) تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، مصحوبة بنشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء 18 يناير:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد شبورة مائية (من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا) على بعض الطـــرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجـــه البحرى والسواحل الشماليـــة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء 19 يناير 2022:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحًا) تقريبًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجـــه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يسود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة خلال الأسبوع:

الجمعه 14 يناير:

القاهره الكبرى و الوجه البحرى العظمى 16 والصغرى 11

السواحل الشمالية العظمى 15 والصغرى 11

جنوب سيناء العظمى 21 والصغرى 13

شمال الصعيد العظمى 17 والصغرى 07

جنوب الصعيد العظمى 21 و الصغرى 08

السبت 15 يناير:

القاهره الكبرى والوجه البحرى العظمى 16 والصغرى 10

السواحل الشمالية العظمى 17 والصغرى 12

جنوب سيناء العظمى 20 والصغرى 13

شمال الصعيد العظمى 16 والصغرى 05

جنوب الصعيد العظمى 18 والصغرى 08

الأحد 16 يناير:

القاهره الكبرى والوجه البحرى العظمى 17 والصغرى 09

السواحل الشمالية العظمى 17 والصغرى 11

جنوب سيناء العظمى 20 والصغرى 14

شمال الصعيد العظمى 17 والصغرى 07

جنوب الصعيد العظمى 18 والصغرى 08

الإثنين 17 يناير:

القاهره الكبرى و الوجه البحرى العظمى 16 والصغرى 08

السواحل الشمالية العظمى 16 والصغرى 12

جنوب سيناء العظمى 20 والصغرى 13

شمال الصعيد العظمى 16 والصغرى 06

جنوب الصعيد العظمى 17 والصغرى 08

الثلاثاء 18 يناير:

القاهره الكبرى و الوجه البحرى العظمى 16 والصغرى 09

السواحل الشمالية العظمى 16 والصغرى 12

جنوب سيناء العظمى 19 والصغرى 13

شمال الصعيد العظمى 16 والصغرى 05

جنوب الصعيد العظمى 19 والصغرى 08

الأربعاء 19 يناير:

القاهره الكبرى والوجه البحرى العظمى 16 والصغرى 07

السواحل الشمالية العظمى 15 والصغرى 09

جنوب سيناء العظمى 19 والصغرى 12

شمال الصعيد العظمى 17 والصغرى 05

جنوب الصعيد العظمى 18 والصغرى 08