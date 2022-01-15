سيدة تكشف كيف أصبحت أم بالصدفة بعد 20 عاما: انفصلت عن زوجى علشانها

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال حوارها مع الإعلامى عمرو الليثى عبر برنامجها واحد من الناس المذاع على قناة الحياة : "كان نفسى أخلف بعد الجواز عملت حقن مجهرى وربنا ما أرادش وبعد كده خبطتنى عربية جامد، لحد ما يوم من الأيام بصيت فى الشارع لقيت كيس وفيه حاجة بترفص لقيت طفل واتصلت بزوجى ورحنا ودناها المستشفى وصحتها كانت كويسة".

وتابعت: "خرجنا من المستشفى عشان نتبناها وبعد فترة تردد وعنده حق كان لديه 4 أطفال يكون لهم أخت متبنياها، وفى عملية حقن مجهرى جالى سكر وهناك إحباط نفسى وناس قالت لى أكفلى وبعد ما مشيت والدنيا وقفت، واتعلقت بنور".

وتابعت: "رحت القسم وسلمتها واتعرضت فى النيابة وتم وضعها بدار تبع مركز الأمومة والطفولة، والضابط كتب عليا تعهد أن أنا أخد الطفلة تبات معايا وتانى يوم رحت مع أمين الشرطة سلمتها للدار وفى اللحظة دى صعبت عليا قوى وحاسة أن الحياة وقفت قدامى وهى بتعيط بابا وماما".

تابعت: "جريت على وزارة التضامن الاجتماعى وعملت الأوراق ودخلت لجنة وتمت الموافقة عليا خلال أسبوع وتسلمتها بكفالة الطفلة ولما جات الكورونا قفل السجل المدنى 3 شهور وتواصلت مع حد فى السجل المدنى واستلمت نور بعد ما السجل المدنى فتح".

وأوضحت: "انفصلت عن زوجى عشان أتكفل بنور ووافق إنه ينفصل عنى إنه التمس إنه حس أن أنا بحبها وحساها بنتى، وزوجى كان عنده 4 أولاد من زوجته الأولى، وبحب نور أكتر".