جزر تونجا تصدر تحذيرا من تسونامى عقب ثوران بركان تحت الماء

جدة - نرمين السيد - وأفادت خدمات الأرصاد الجوية فى تونجا - حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم السبت - بأنه تم وضع تحذير من حدوث تسونامى حيز التنفيذ لجميع أنحاء جزر تونجا. ويعد هذا الثوران هو الأحدث ضمن سلسلة من ثورانات بركان فى جزيرة هونجا تونجا هونجا هاباى. من جهتها، قالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ فى نيوزيلندا إنها تتوقع أن تضرب تيارات عاتية وغير معتادة وموجات غير متوقعة السواحل الشمالية والشرقية للجزيرة الشمالية وجزر تشاتام. وتقع تونجا على بعد حوالى 2000 كيلومتر من نيوزيلندا، حيث أفادت تقارير بسماع الأشخاص انفجارات صوتية فى أنحاء نيوزيلندا.

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