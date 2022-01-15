فريق بهندسة الإسكندرية يبتكر طائرة بدون طيار

جدة - نرمين السيد - تأهل فريق كلية الهندسة جامعة الإسكندرية "أليكس إيجلز"، للمسابقة الدولية SAE المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية هذا العام، وذلك بعد فوزهم بجائزة أفضل تصميم لطائرة بدون طيار، فى المسابقة الدولية الخامسة لابتكار وتطوير المعدات غير المأهولة المقامة بالكلية الفنية العسكرية بالقاهرة، وحصولهم على المركز الثانى فى مسابقة إبداع 10 فى فئة الابتكارات الهندسية ومجال تكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء.





وهنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الفريق الفائز، على هذا الإنجاز المشرف، متمنياً لهم التوفيق، فى باقى مراحل المسابقة العالمية، مؤكدا أن الجامعة ستقدم كافة وسائل الدعم للفريق فى المرحلة القادمة من مراحل المسابقة العالمية.

وأكد "قنصوه" أن جامعة الاسكندرية تحرص على دعم الأفكار الإبداعية لأبنائها الطلاب التى تتم خارج الصندوق فى مجال التكنولوجيا، والتى يمكن الاستفادة منها فى تطوير الصناعة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز الواعد فى مجال التكنولوجيا يخدم سوق العمل فيما يتعلق بمجالات الذكاء الاصطناعى.

من جانبهم، قدم أعضاء فريق (أليكس إيجلز) الشكر لرئيس الجامعة، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد بهاء الدين خيرى، المشرف على الفريق، وإدارة الكلية، على الدعم الكامل لهم، وتوفير المناخ المناسب لتقديم أفضل ما لديهم من أداء لمنافسة الفرق الأخرى، وتأهيلهم للمسابقة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية هذا العام.