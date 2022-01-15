تحذيرات من موجة حر غير مسبوقة بأمريكا الجنوبية تصل لـ 50 درجة

جدة - نرمين السيد - حذرت هيئات الأرصاد الجوية فى بعض دول أمريكا الجنوبية ، من موجة حر غير مسبوقة ستضرب دول القارة، متوقعة أن تسجل بعض المدن فى الأرجنتين وأوروجواى وباراجواى درجات حرارة تقترب من 50 درجة مئوية.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأرجنتينية (SMN) الهيئة - فى بيان لها - أن درجات الحرارة فى بوينس آيرس ومدينة سان أنطونيو أويست وباتاجونيا الأرجنتينية قد تصل ما بين 40 و42.8 درجة مئوية وهى أعلى درجة حرارة منذ عام 1995، ورابع أكثر الأيام سخونة منذ 115 عاما.

من جانبها، ذكرت مجموعة الأرصاد الجوية البرازيلية الخاصة MetSul - وفقا لوكالة أنباء جنوب الأطلنطى - أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة فى بعض المناطق فى الأرجنتين ما بين 45 درجة مئوية و 47 درجة مئوية، بينما ستواجه أوروجواى درجات حرارة تتجاوز 41 و 43 درجة مئوية.

كما توقعت MetSul درجات حرارة قصوى تبلغ 41 درجة و42 درجة مئوية فى الأيام المقبلة لمدينة أوروجوايانا المتاخمة للأرجنتين .. مشيرة إلى أن درجة الحرارة فى المناطق الأكثر برودة مثل سيرا جايتشا ستصل إلى 37 درجة مئوية.

كما حذر الدفاع المدنى البرازيلى ، السكان من الموجة الحارة وطالبهم بالاحتماء من أشعة الشمس والحفاظ على الترطيب المستمر وتجنب ممارسة الرياضة البدنية بين الساعة 10 صباحا و 4 مساءً.

وعلى صعيد متصل، أكدت مجموعة الأرصاد الجوية البرازيلية الخاصة MetSul، أن المزارعين فى جنوب البرازيل وأوروجواى والأرجنتين يعانون من خسائر كبيرة فى المحاصيل بسبب الجفاف الشديد منذ العام الماضى، وأعلنت 159 بلدية فى ريو جراندى دو سول البرازيلية، حالة طوارئ بسبب الجفاف الذى بدأ فى نوفمبر الماضى والذى تسبب فى أضرار كبيرة لمنتجى الحبوب والفواكه والخضروات والحليب.

وأشارت إلى أن الأيام الأولى من عام 2022 شهدت بالفعل حرائق مخيفة فى منطقة بايساندى فى أوروجواى حيث احترق حوالى 37 ألف هكتار من الأراضى فى أكبر حريق سُجل فى تاريخ البلاد.

وكانت السلطات الأرجنتينية قد حذرت الأسبوع الماضى من احتمال حدوث أزمة فى إمدادات الطاقة مع انقطاع التيار الكهربائى فى بوينس آيرس ومدن أخرى فى البلاد حيث انقطعت الكهرباء عن 11 حيا و700 ألف مستخدم فى العاصمة.

وعلق المتخصص فى علم المناخ فى أمريكا الجنوبية وعضو المركز القطبى والمناخى التابع للجامعة الفيدرالية فى ريو جراندى دو سول (UFRGS)، لإيدر ماى، من أن موجة الحرارة الحالية ناتجة عن وجود كتلة من الهواء الساخن والجاف العالقة بين الأرجنتين والبرازيل ومنطقة ضغط جوى مرتفع فوق ريو جراندى دو سول؛ الأمر الذى أدى إلى رفع درجات الحرارة وانخفاض نسبة رطوبة الهواء.