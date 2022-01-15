مايكروسوفت تتوسع فى استخدام ميزة جديدة عبر Teams

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع "ذا فيرج" التقنى أن مايكروسوفت ستوفر ميزة "Walkie Talkie" الخاصة بها فى "Microsoft Teams" بشكل عام لجميع مستخدمى تطبيق الاتصالات الخاص بها.

ويسمح "Walkie Talkie" لمستخدمى التطبيق "Teams" بتحويل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية إلى جهاز اتصال لاسلكى يعمل عبر البيانات الخلوية أو شبكة "Wi-FI".

وتم الإعلان عن الميزة فى الأصل قبل عامين، وتم إطلاق الميزة على نطاق واسع على نظام تشغيل أندرويد Android فى سبتمبر من عام 2020، لكن مايكروسوفت تقول الآن إنها متوفرة لأجهزة Zebra المحمولة، وكذلك أجهزة iPhone وiPad.

وعرضت مايكروسوفت الميزة فى المقام الأول على العاملين فى الخطوط الأمامية، والموظفين الذين يواجهون العملاء مباشرة، ويديرون العمليات اليومية داخل الشركات.