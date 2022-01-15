قبل طرحه.. سعر ومواصفات هاتف شاومى Redmi Note 11

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد حصول الشركة على شهادات متعددة فى أسواق ومناطق مختلفة، وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقنى، ستطلق شاومى هاتف Redmi Note 11، إلى الأسواق الأوروبية فى 3 خيارات مختلفة من الذاكرة، بـ3 ألوان هى الأزرق و الرمادى والأزرق المتدرج.

وتوفر شركة شاومى هاتف Redmi Note 11، فى الصين مزود بمعالج ميدياتك Helio G88 والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، ولكن الإصدار العالمى من الهاتف سيعمل بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680، بتكنولوجيا تصنيع 6 نانومتر الأكثر حداثة والذى يعد بكفاءة أكبر فى استخدام الطاقة.

ومن المقرر أن يأتى هاتف شاومى Redmi Note 11، بشاشة مثقبة من نوع LCD، وبقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض FullHD+، تبلغ دقتها 1080× 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا، تحتوى الشاشة على نوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية التى تأتى بدقة 8 ميجابكسل.

وزودت شاومى هاتف Redmi Note 11، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتى بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو.

ويتوافر مع هاتف Redmi Note 11، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 12.5 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.